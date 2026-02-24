Bal Bridgerton au Château de Contremoret Fussy

Bal Bridgerton au Château de Contremoret

Contremoret Fussy Cher

Tarif : 110 – 110 – EUR

110

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28 01:30:00

2026-03-28

Organisé par Caprices des Dames, les grilles du somptueux Château de Contremoret, s’ouvriront pour révéler un bal Bridgerton.

Sous l’éclat des lustres scintillants, au son des plus exquises mélodies, la haute société sera conviée à une soirée d’élégance, de mystère… et de secrets bien gardés.

Revêtez vos plus somptueuses parures, ajustez vos gants avec délicatesse et choisissez votre masque avec le plus grand soin… Car, après tout, l’anonymat sied parfois mieux que la couronne.

Vivez un bal masqué raffiné rythmé par un quatuor à cordes, des cours de danse, une élection du diamant de la saison, ainsi qu’un cocktail dînatoire. Animations, photobooth, jeu du ruban, gâteau de la reine et feu d’artifice viendront sublimer cette expérience élégante et festive. 110 .

Contremoret Fussy 18110 Cher Centre-Val de Loire capricesdesdames.contact@gmail.com

Organized by Caprices des Dames, the gates of the sumptuous Château de Contremoret will open to reveal a Bridgerton ball.

