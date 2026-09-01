Bal country de la rentrée Salle Malacrida Pélissanne
samedi 12 septembre 2026 · Salle Malacrida · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Bal country de la rentrée
Samedi 12 septembre 2026 de 17h à 23h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Un après-midi dédié à la musique country, ça vous dit ? C’est l’idée de ce bal de la rentrée organisé par Pélissan’tiangs !
Que vous ayez déjà des notions de danse en ligne ou non, ce bal est l’occasion de perfectionner votre technique et surtout de passer un bon moment !
De 17 à 23h, vos musiques préférées et playlists mèneront la danse. N’oubliez pas vos clés USB !
Animation assurée par Gilles, playlist et danses à la demande.
Boissons et pâtisseries seront disponibles à la vente sur place, ainsi qu’une tombola. .
Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 46 16 47
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English :
Do you like dancing ? Enjoy this special afternoon with country dance !
L’événement Bal country de la rentrée Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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