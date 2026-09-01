Bal country de la rentrée Salle Malacrida Pélissanne

Informations pratiques

Pélissanne

Bal country de la rentrée

Samedi 12 septembre 2026 de 17h à 23h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Un après-midi dédié à la musique country, ça vous dit ? C’est l’idée de ce bal de la rentrée organisé par Pélissan’tiangs !

Que vous ayez déjà des notions de danse en ligne ou non, ce bal est l’occasion de perfectionner votre technique et surtout de passer un bon moment !

De 17 à 23h, vos musiques préférées et playlists mèneront la danse. N’oubliez pas vos clés USB !

Animation assurée par Gilles, playlist et danses à la demande.



Boissons et pâtisseries seront disponibles à la vente sur place, ainsi qu’une tombola. .

Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 46 16 47

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English :

Do you like dancing ? Enjoy this special afternoon with country dance !

L’événement Bal country de la rentrée Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Massif des Costes