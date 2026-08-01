Pélissanne en fête Grand Aïoli Boulodrome de Pélissanne Pélissanne

Informations pratiques

Pélissanne

Pélissanne en fête Grand Aïoli

Lundi 31 août 2026 à partir de 12h. Boulodrome de Pélissanne Avenue des Raplaous Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 12:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-31

En cette fin d’été, venez déguster et savourer le traditionnel Grand Aïoli des fêtes de Pélissanne !

A l’ombre des platanes du boulodrome, dégustez ce plat traditionnel provençal et partagez un moment convivial de fin d’été.



Au menu

Aïoli avec bulots, morue, betteraves, oeuf dur, pommes de terre, chou fleur, haricots verts, carottes

assiette 3 fromages, pain

cône glacé .

Boulodrome de Pélissanne Avenue des Raplaous Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

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English :

Let’s taste the traditional Grand Aïoli !

L’événement Pélissanne en fête Grand Aïoli Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Massif des Costes