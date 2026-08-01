Pélissanne en fête Grand Aïoli Boulodrome de Pélissanne Pélissanne
lundi 31 août 2026 · Boulodrome de Pélissanne · Pélissanne
Informations pratiques
Pélissanne
Pélissanne en fête Grand Aïoli
Lundi 31 août 2026 à partir de 12h. Boulodrome de Pélissanne Avenue des Raplaous Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 12:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-31
En cette fin d’été, venez déguster et savourer le traditionnel Grand Aïoli des fêtes de Pélissanne !
A l’ombre des platanes du boulodrome, dégustez ce plat traditionnel provençal et partagez un moment convivial de fin d’été.
Au menu
Aïoli avec bulots, morue, betteraves, oeuf dur, pommes de terre, chou fleur, haricots verts, carottes
assiette 3 fromages, pain
cône glacé .
Boulodrome de Pélissanne Avenue des Raplaous Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com
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English :
Let’s taste the traditional Grand Aïoli !
L’événement Pélissanne en fête Grand Aïoli Pélissanne a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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