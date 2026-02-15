Saint-Gervais-sur-Mare

BAL DE LA FÊTE NATIONALE

Place du Quai Saint-Gervais Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal de la Fête nationale

Lundi 13 juillet de 22h à 2h

place du Quai St Gervais sur Mare

Contact cdf.stgervaissurmare@gmail.com

Bal avec le groupe recto-verso offert par la municipalité, buvette tenue par le comité des fêtes de St Gervais

Bal de la Fête nationale

Lundi 13 juillet de 22h à 2h

place du Quai St Gervais sur Mare

Contact cdf.stgervaissurmare@gmail.com

Bal avec le groupe recto-verso offert par la municipalité, buvette tenue par le comité des fêtes de St Gervais .

Place du Quai Saint-Gervais Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie amicalespsaintgervais@gmail.com

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English :

National Holiday Dance

Monday, July 13, from 10:00 p.m. to 2:00 a.m.

Place du Quai St. Gervais-sur-Mare

Contact: cdf.stgervaissurmare@gmail.com

Dance featuring the band Recto-Verso, sponsored by the municipality; refreshments provided by the St. Gervais Festival Committee

L’événement BAL DE LA FÊTE NATIONALE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB