Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BAL DE LA FÊTE NATIONALE Saint-Gervais-sur-Mare

BAL DE LA FÊTE NATIONALE Saint-Gervais-sur-Mare lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Place du Quai Saint-Gervais

Ville : 34610 Saint-Gervais-sur-Mare

Département : Hérault

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif :

Saint-Gervais-sur-Mare

BAL DE LA FÊTE NATIONALE

Place du Quai Saint-Gervais Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Bal de la Fête nationale
Lundi 13 juillet de 22h à 2h
place du Quai St Gervais sur Mare
Contact cdf.stgervaissurmare@gmail.com
Bal avec le groupe recto-verso offert par la municipalité, buvette tenue par le comité des fêtes de St Gervais
Bal de la Fête nationale
Lundi 13 juillet de 22h à 2h
place du Quai St Gervais sur Mare
Contact cdf.stgervaissurmare@gmail.com
Bal avec le groupe recto-verso offert par la municipalité, buvette tenue par le comité des fêtes de St Gervais   .

Place du Quai Saint-Gervais Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie   amicalespsaintgervais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

National Holiday Dance
Monday, July 13, from 10:00 p.m. to 2:00 a.m.
Place du Quai St. Gervais-sur-Mare
Contact: cdf.stgervaissurmare@gmail.com
Dance featuring the band Recto-Verso, sponsored by the municipality; refreshments provided by the St. Gervais Festival Committee

L’événement BAL DE LA FÊTE NATIONALE Saint-Gervais-sur-Mare a été mis à jour le 2026-06-16 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Saint-Gervais-sur-Mare (Hérault)