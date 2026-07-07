Bal de la libération Mondeville Parc du Château de Bellemaist Mondeville
vendredi 17 juillet 2026 · Parc du Château de Bellemaist · Mondeville
Informations pratiques
Mondeville
Bal de la libération Mondeville
Parc du Château de Bellemaist 92 Route de Cabourg Mondeville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:00:00
fin : 2026-07-17 23:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Une soirée en plein air dans le parc du Château de Bellemaist au son Soul vintage des années 60 du groupe The Soulful Deviants. La soirée se termina par le set de DJ Bluff. Buvette et restauration sur place.
Une soirée en plein air dans le parc du Château de Bellemaist au son Soul vintage des années 60 du groupe The Soulful Deviants. La soirée se termina par le set de DJ Bluff. Buvette et restauration sur place. .
Parc du Château de Bellemaist 92 Route de Cabourg Mondeville 14120 Calvados Normandie +33 2 31 35 52 00
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English : Bal de la libération Mondeville
An open-air evening in the grounds of Bellemaist Castle, featuring vintage 1960s soul music from the band The Soulful Deviants. The evening concluded with a set by DJ Bluff. Refreshments and food available on site.
L’événement Bal de la libération Mondeville Mondeville a été mis à jour le 2026-07-02 par Calvados Attractivité
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