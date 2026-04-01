Bal de Pâques Parquet du Tourbillon Oloron-Sainte-Marie

Oloron-Sainte-Marie

Bal de Pâques

Parquet du Tourbillon 18 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25 18:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous convier à son prochain bal de Pâques, animé par l’orchestre Paris guinguette. Pâtisserie offerte. .

Parquet du Tourbillon 18 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42

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English : Bal de Pâques

L’événement Bal de Pâques Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn