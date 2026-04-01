Bal de Pâques Parquet du Tourbillon Oloron-Sainte-Marie
Bal de Pâques Parquet du Tourbillon Oloron-Sainte-Marie samedi 25 avril 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Bal de Pâques
Parquet du Tourbillon 18 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 18:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Le Centre Communal d’Action Sociale est heureux de vous convier à son prochain bal de Pâques, animé par l’orchestre Paris guinguette. Pâtisserie offerte. .
Parquet du Tourbillon 18 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42
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English : Bal de Pâques
L’événement Bal de Pâques Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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