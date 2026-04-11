Bal des jeunes en extérieur Droiturier
Bal des jeunes en extérieur Droiturier dimanche 5 juillet 2026.
Droiturier
Bal des jeunes en extérieur
Salle FJEP Droiturier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 22:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Organisé par le FJEP.
.
Salle FJEP Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 79 56 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Outside youngs night
Organised by FJEP.
L’événement Bal des jeunes en extérieur Droiturier a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Droiturier (Allier)
- N°99 De Droiturier à Bert Espace VTT-FFC Vichy Montagne Droiturier Allier 1 mai 2026
- N°97 Le Pont Romain Espace VTT-FFC Vichy Montagne Droiturier Allier 1 mai 2026
- Concours de pétanque Droiturier 5 juillet 2026
- Pique-nique et feu d’artifice Droiturier 13 juillet 2026