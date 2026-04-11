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Bal des jeunes en extérieur Droiturier

Bal des jeunes en extérieur Droiturier dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Salle FJEP

Ville : 03120 Droiturier

Département : Allier

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Droiturier

Bal des jeunes en extérieur

Salle FJEP Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 22:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Organisé par le FJEP.
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Salle FJEP Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 79 56 72 

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English : Outside youngs night

Organised by FJEP.

L’événement Bal des jeunes en extérieur Droiturier a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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