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Concours de pétanque Droiturier

Concours de pétanque Droiturier dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Salle FJEP

Ville : 03120 Droiturier

Département : Allier

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Droiturier

Concours de pétanque

Salle FJEP Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Organisé par le FJEP.
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Salle FJEP Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 79 56 72 

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English : Petanque contest

By FJEP.

L’événement Concours de pétanque Droiturier a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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