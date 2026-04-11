Concours de pétanque Droiturier
Concours de pétanque Droiturier dimanche 5 juillet 2026.
Droiturier
Concours de pétanque
Salle FJEP Droiturier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Organisé par le FJEP.
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Salle FJEP Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 79 56 72
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English : Petanque contest
By FJEP.
L’événement Concours de pétanque Droiturier a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse