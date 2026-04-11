Droiturier

Concours de pétanque

Salle FJEP Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Organisé par le FJEP.

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Salle FJEP Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 79 56 72

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English : Petanque contest

By FJEP.

L’événement Concours de pétanque Droiturier a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse