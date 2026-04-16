Pique-nique et feu d’artifice Droiturier
Pique-nique et feu d’artifice Droiturier lundi 13 juillet 2026.
Droiturier
Pique-nique et feu d’artifice
Bourg Droiturier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Organisé par la municipalité.
.
Bourg Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 01 10
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English : Picnic and firework
By town hall.
L’événement Pique-nique et feu d’artifice Droiturier a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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