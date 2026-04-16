Droiturier

Pique-nique et feu d’artifice

Bourg Droiturier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Organisé par la municipalité.

.

Bourg Droiturier 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 55 01 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Picnic and firework

By town hall.

L’événement Pique-nique et feu d’artifice Droiturier a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse