Informations pratiques

Mutzig

Bal des pompiers 5e édition

Rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

À l’occasion de la veille de la Fête Nationale, les Sapeurs-Pompiers de Mutzig vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel Bal des Pompiers à la caserne des pompiers située rue du Château à Mutzig.

Bal des Pompiers de Mutzig 2026

À l’occasion de la veille de la Fête Nationale, les Sapeurs-Pompiers de Mutzig vous donnent rendez-vous pour leur traditionnel Bal des Pompiers à la caserne des pompiers située rue du Château à Mutzig.

Cette soirée festive et conviviale réunira habitants, familles et visiteurs dans une ambiance chaleureuse et populaire. L’animation musicale sera assurée par DJ KaB, qui fera danser le public tout au long de la soirée.

Côté restauration, les visiteurs pourront profiter de tartes flambées, grillades, knacks et frites, ainsi que d’une buvette proposant boissons et rafraîchissements tout au long de la soirée.

Le Bal des Pompiers de Mutzig est un rendez-vous incontournable de l’été, placé sous le signe du partage, de la convivialité et du soutien aux sapeurs-pompiers locaux.

Informations pratiques

* Animation musicale DJ KaB

* Restauration Tartes flambées, grillades, knacks, frites

* Buvette sur place

* Entrée libre

Venez nombreux partager cette soirée festive avec les Sapeurs-Pompiers de Mutzig. .

Rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est

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English :

%C0 On the eve of National Day, the Mutzig Fire Department invites you to their traditional Firefighters’ Ball at the fire station located on Rue du Château in Mutzig.

L’événement Bal des pompiers 5e édition Mutzig a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig