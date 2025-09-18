Mutzig

Médiathèque Aprem’ jeux vidéos

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26

Venez vous affronter à la manettes ou aux dés pour un après-midi plein de bonne humeur.

Une trentaine de jeux vidéos et une quarantaine de jeux de société vous sont proposés à la médiathèque.

5pers max/groupe pour une heure.

Inscription sur place le jour même.

Gratuit. .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 mediatheque@villedemutzig.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Médiathèque Aprem’ jeux vidéos Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Rohan de Mutzig