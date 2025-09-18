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Médiathèque Aprem’ jeux vidéos Mutzig

Médiathèque Aprem’ jeux vidéos Mutzig mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
39 rue du Château
Ville
67190 Mutzig
Département
Bas-Rhin
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Mutzig

Médiathèque Aprem’ jeux vidéos

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26

Venez vous affronter à la manettes ou aux dés pour un après-midi plein de bonne humeur.
Une trentaine de jeux vidéos et une quarantaine de jeux de société vous sont proposés à la médiathèque.

5pers max/groupe pour une heure.
Inscription sur place le jour même.
Gratuit.   .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55  mediatheque@villedemutzig.fr

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English :

L’événement Médiathèque Aprem’ jeux vidéos Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Rohan de Mutzig

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