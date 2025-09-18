Médiathèque Aprem’ jeux vidéos Mutzig
Médiathèque Aprem’ jeux vidéos Mutzig mercredi 8 juillet 2026.
Mutzig
Médiathèque Aprem’ jeux vidéos
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-19 2026-08-26
Venez vous affronter à la manettes ou aux dés pour un après-midi plein de bonne humeur.
Une trentaine de jeux vidéos et une quarantaine de jeux de société vous sont proposés à la médiathèque.
5pers max/groupe pour une heure.
Inscription sur place le jour même.
Gratuit. .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 mediatheque@villedemutzig.fr
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English :
L’événement Médiathèque Aprem’ jeux vidéos Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Rohan de Mutzig
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