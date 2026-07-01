Cinéma plein air Doux Jésus Les Rendez-vous de l’été Mutzig
mardi 25 août 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Cinéma plein air Doux Jésus Les Rendez-vous de l’été
7 rue de l’Hôpital Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-25 19:00:00
fin : 2026-08-25 22:00:00
Date(s) :
2026-08-25
Rendez-vous dans la cour de l’Ehpad Marquaire pour la projection en plein air du film Doux Jésus .
Cette dernière sera précédée d’un moment musical.
Un film de Frédéric QUIRING.
Petite restauration sur place.
Repli au cinéma Rohan en cas d’intempéries.
Tout public.
Gratuit.
Cette animation entre dans le cadre des Rendez-vous de l’été animations gratuites pour toute la famille.
Découvrez le programme complet, sur www.villedemutzig.fr .
7 rue de l’Hôpital Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20 cinema@villedemutzig.fr
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English :
L’événement Cinéma plein air Doux Jésus Les Rendez-vous de l’été Mutzig a été mis à jour le 2026-07-15 par Ville de Mutzig
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