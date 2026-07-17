Collecte de sang Mutzig
jeudi 13 août 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Collecte de sang
cour de la Dîme Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 16:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Pour sauver des vies, l’Amicale des donneurs de sang bénévoles de Mutzig/Gresswiller organise des collectes de sang dans notre commune, 5 fois par an.
Le don est gratuit, volontaire et anonyme pour toutes personnes en bonne santé, et avoir 18 à 70 ans révolus.
Les collectes ont lieu au foyer de Mutzig de 16 h à 20 h. Une collation vous sera offerte par l’amicale.
Un nouveau défi est à relever et cela consiste à augmenter le don de plasma qui a plusieurs vertus (fabrication de médicament et
transfusion).
De plus en plus, le besoin de plasma se fait sentir au niveau médical et nous sommes très loin des besoins nécessaires pour être autonome en France. .
cour de la Dîme Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 67 83 96 webalph55@gmail.com
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English :
L’événement Collecte de sang Mutzig a été mis à jour le 2026-07-01 par Ville de Mutzig
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