Pique-nique sonore Foes & June Les Rendez-vous de l’été 2026 Mutzig
jeudi 6 août 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Pique-nique sonore Foes & June Les Rendez-vous de l’été 2026
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Profitez de la tiédeur des soirées de l’été alsacien autour d’un pique-nique convivial et musical.
Venez avec votre propre panier ou profitez des différents food-trucks qui seront présents à l’occasion. Une buvette sera proposée par la Brasserie STAMM.
Rendez-vous le jeudi 6 août de 18 h 30 à 22 h avec Foes & June dans le parc du Dôme de Mutzig.
Foes & June partagent un toit dans la constellation du bonheur. Ce duo est né au moment d’un café-dessert, en chantant Besoin de rien, envie de toi de Peter et Sloane.
Ils se baladent ensemble à travers des décennies de musique, mélangeant différents styles et offrent un répertoire de chansons à chanter avec légèreté et humour. .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est contact.dome@villedemutzig.fr
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English :
L’événement Pique-nique sonore Foes & June Les Rendez-vous de l’été 2026 Mutzig a été mis à jour le 2026-07-08 par Le Dôme de Mutzig
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