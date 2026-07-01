Informations pratiques

Mutzig

Pique-nique sonore Foes & June Les Rendez-vous de l’été 2026

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06 18:30:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Profitez de la tiédeur des soirées de l’été alsacien autour d’un pique-nique convivial et musical.

Venez avec votre propre panier ou profitez des différents food-trucks qui seront présents à l’occasion. Une buvette sera proposée par la Brasserie STAMM.

Rendez-vous le jeudi 6 août de 18 h 30 à 22 h avec Foes & June dans le parc du Dôme de Mutzig.

Foes & June partagent un toit dans la constellation du bonheur. Ce duo est né au moment d’un café-dessert, en chantant Besoin de rien, envie de toi de Peter et Sloane.

Ils se baladent ensemble à travers des décennies de musique, mélangeant différents styles et offrent un répertoire de chansons à chanter avec légèreté et humour. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est contact.dome@villedemutzig.fr

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English :

L’événement Pique-nique sonore Foes & June Les Rendez-vous de l’été 2026 Mutzig a été mis à jour le 2026-07-08 par Le Dôme de Mutzig