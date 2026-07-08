Stage multisports d’été avec Bruche Sports Academy Mutzig
lundi 13 juillet 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Stage multisports d’été avec Bruche Sports Academy
rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-13 08:30:00
fin : 2026-08-14 16:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-10 2026-08-24
Une semaine de découverte pour les enfants de 7 à 11 ans (enfants nés entre 2015 et 2019) un sport par demi-journée.
– du lundi 13 au vendredi 17 juillet de 8 h 30 à 16 h 30
– du lundi 10 au vendredi 14 août de 8 h 30 à 16 h 30
– du lundi 24 au vendredi 28 août de 8 h 30 à 16 h 30
120 € la semaine / 100 € la semaine de 4 jours
Repas tiré du sac
.
rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 31 10 70 bruchesportsacademy@gmail.com
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English :
L’événement Stage multisports d’été avec Bruche Sports Academy Mutzig a été mis à jour le 2026-07-01 par Ville de Mutzig
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