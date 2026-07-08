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AGENDA · Mutzig

Stage multisports d’été avec Bruche Sports Academy Mutzig

lundi 13 juillet 2026 · Mutzig

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
rue Mattfeld
Ville
67190 Mutzig
Département
Bas-Rhin
Tarif

Mutzig

Stage multisports d’été avec Bruche Sports Academy

rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-13 08:30:00
fin : 2026-08-14 16:30:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-08-10 2026-08-24

Une semaine de découverte pour les enfants de 7 à 11 ans (enfants nés entre 2015 et 2019) un sport par demi-journée.

 

– du lundi 13 au vendredi 17 juillet de 8 h 30 à 16 h 30 

– du lundi 10 au vendredi 14 août de 8 h 30 à 16 h 30  

– du lundi 24 au vendredi 28 août de 8 h 30 à 16 h 30 

 

120 € la semaine / 100 € la semaine de 4 jours

Repas tiré du sac

    .

rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 31 10 70  bruchesportsacademy@gmail.com

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English :

L’événement Stage multisports d’été avec Bruche Sports Academy Mutzig a été mis à jour le 2026-07-01 par Ville de Mutzig

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