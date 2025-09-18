Médiathèque Ciné Jungle Mutzig
Médiathèque Ciné Jungle Mutzig mardi 18 août 2026.
Mutzig
Médiathèque Ciné Jungle
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 15:30:00
fin : 2026-08-18 17:00:00
Date(s) :
2026-08-18
De New York a Madagascar, suivez les aventures d’une troupe d’animaux loufoques évadés d’un zoo. Goûter offert.
Mardi 18 Août 2026
15h30
de 6 à 12 ans
Sur inscription
Gratuit .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 mediatheque@villedemutzig.fr
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English :
L’événement Médiathèque Ciné Jungle Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Rohan de Mutzig
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