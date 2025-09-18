Mutzig

Médiathèque Ciné Jungle

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18 15:30:00

fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :

2026-08-18

De New York a Madagascar, suivez les aventures d’une troupe d’animaux loufoques évadés d’un zoo. Goûter offert.

Mardi 18 Août 2026

15h30

de 6 à 12 ans

Sur inscription

Gratuit .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55 mediatheque@villedemutzig.fr

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English :

L’événement Médiathèque Ciné Jungle Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Rohan de Mutzig