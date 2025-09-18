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Médiathèque Ciné Jungle Mutzig

Médiathèque Ciné Jungle Mutzig

Médiathèque Ciné Jungle Mutzig mardi 18 août 2026.

Adresse
39 rue du Château
Ville
67190 Mutzig
Département
Bas-Rhin
Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif

Mutzig

Médiathèque Ciné Jungle

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 15:30:00
fin : 2026-08-18 17:00:00

Date(s) :
2026-08-18

De New York a Madagascar, suivez les aventures d’une troupe d’animaux loufoques évadés d’un zoo. Goûter offert.

Mardi 18 Août 2026
15h30
de 6 à 12 ans

Sur inscription
Gratuit   .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 70 55  mediatheque@villedemutzig.fr

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English :

L’événement Médiathèque Ciné Jungle Mutzig a été mis à jour le 2026-06-26 par Espace Rohan de Mutzig

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