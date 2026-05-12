Marché aux puces Mutzig
Marché aux puces Mutzig dimanche 30 août 2026.
Mutzig
Marché aux puces
Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
L’Association Still Mutzig vous invite à son traditionnel marché aux puces.
Rendez-vous le dimanche 30 août de 6 h à 18 h au centre-ville pour chiner.
Tarif 12 € les 4 mètres linéaires et 3 € le mètre linéaire supplémentaire. .
Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 36 52 18 bayardchantal57@gmail.com
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English :
L’événement Marché aux puces Mutzig a été mis à jour le 2026-05-12 par Ville de Mutzig
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