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Marché aux puces Mutzig

Marché aux puces Mutzig dimanche 30 août 2026.

Ville : 67190 Mutzig

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Mutzig

Marché aux puces

Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

L’Association Still Mutzig vous invite à son traditionnel marché aux puces. 

Rendez-vous le dimanche 30 août de 6 h à 18 h au centre-ville pour chiner.

Tarif 12 € les 4 mètres linéaires et 3 € le mètre linéaire supplémentaire.   .

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 36 52 18  bayardchantal57@gmail.com

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English :

L’événement Marché aux puces Mutzig a été mis à jour le 2026-05-12 par Ville de Mutzig

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