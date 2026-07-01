Portes ouvertes du musée Exposition temporaire Les Rendez-vous de l’été Mutzig
vendredi 21 août 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Portes ouvertes du musée Exposition temporaire Les Rendez-vous de l’été
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Le musée vous propose de découvrir gratuitement ses différents espaces et, surtout, son exposition temporaire A corps parfait ? L’homme réparé, remanié et augmenté .
Sous une forme originale et ludique l’exposition présente les interventions de l’Homme sur son corps à des fins de réparation ou d’augmentation.
Venez tester par vous-même la table d’opération ou imaginer vous-même tout ce qui fera l’homme augmenté de demain.
Cette animation entre dans le cadre des Rendez-vous de l’été, des événements gratuits pour toute la famille.
Tout le programme sur www.villedemutzig.fr .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 31 98 musee@villedemutzig.fr
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English :
L’événement Portes ouvertes du musée Exposition temporaire Les Rendez-vous de l’été Mutzig a été mis à jour le 2026-07-15 par Ville de Mutzig
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