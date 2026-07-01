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AGENDA · Mutzig

Portes ouvertes du musée Exposition temporaire Les Rendez-vous de l’été Mutzig

vendredi 21 août 2026 · Mutzig

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
39 rue du Château
Ville
67190 Mutzig
Département
Bas-Rhin
Tarif

Mutzig

Portes ouvertes du musée Exposition temporaire Les Rendez-vous de l’été

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Le musée vous propose de découvrir gratuitement ses différents espaces et, surtout, son exposition temporaire A corps parfait ? L’homme réparé, remanié et augmenté .

 

Sous une forme originale et ludique l’exposition présente les interventions de l’Homme sur son corps à des fins de réparation ou d’augmentation.

 

Venez tester par vous-même la table d’opération ou imaginer vous-même tout ce qui fera l’homme augmenté de demain.

 

Cette animation entre dans le cadre des Rendez-vous de l’été, des événements gratuits pour toute la famille.

Tout le programme sur www.villedemutzig.fr   .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 31 98  musee@villedemutzig.fr

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English :

L’événement Portes ouvertes du musée Exposition temporaire Les Rendez-vous de l’été Mutzig a été mis à jour le 2026-07-15 par Ville de Mutzig

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