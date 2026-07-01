Spectacle jeune public Le Chant de Fleur Les Rendez-vous de l’été Mutzig
jeudi 13 août 2026 · Mutzig
Informations pratiques
Mutzig
Spectacle jeune public Le Chant de Fleur Les Rendez-vous de l’été
39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-13 16:00:00
fin : 2026-08-13 17:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Fleur est une petite fille qui rêve de pouvoir garder toujours avec elle ses fleurs préférées, que ce soit lorsqu’elle part en vacances avec ses parents ou bien lorsqu’il lui arrive de devoir rester dans sa chambre, après une petite bêtise ou une grosse colère…Heureusement, Fleur a une grande sœur dont elle seule connaît l’existence, une grande sœur dont la voix douce et flûtée ressemble au chant d’un oiseau. Ensemble, elles ont fabriqué un herbier fabuleux et nous emmènent en voyage, à la découverte des fleurs qui le composent.
Par la Compagnie Les Euménides
Coline Moser Comédienne, Metteur en scène, Auteur
Teodora Acker Musicienne, Compositrice
Quentin Maudet Créateur lumière
David Brémaud Assistant Metteur en scène
Francesca Bonato Chorégraphe
Public spectacle jeune public à partir de 3 ans
Durée 45 minutes
Spécificité sortie de résidence de création par la Cie Les Euménides.
Spectacle suivi d’un moment d’échange avec l’équipe artistique et d’un petit goûter offert dans le jardin
du château (repli dans l’espace de convivialité en cas de pluie).
Cet événement entre dans le cadre des Rendez-vous de l’été, des animations gratuites pour toute la famille.
Programme complet sur www.villedemutzig.fr .
39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 p.werle@villedemutzig.fr
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English :
L’événement Spectacle jeune public Le Chant de Fleur Les Rendez-vous de l’été Mutzig a été mis à jour le 2026-07-15 par Ville de Mutzig
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