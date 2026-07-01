Informations pratiques

Mutzig

Spectacle jeune public Le Chant de Fleur Les Rendez-vous de l’été

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-13 17:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Fleur est une petite fille qui rêve de pouvoir garder toujours avec elle ses fleurs préférées, que ce soit lorsqu’elle part en vacances avec ses parents ou bien lorsqu’il lui arrive de devoir rester dans sa chambre, après une petite bêtise ou une grosse colère…Heureusement, Fleur a une grande sœur dont elle seule connaît l’existence, une grande sœur dont la voix douce et flûtée ressemble au chant d’un oiseau. Ensemble, elles ont fabriqué un herbier fabuleux et nous emmènent en voyage, à la découverte des fleurs qui le composent.

Par la Compagnie Les Euménides

Coline Moser Comédienne, Metteur en scène, Auteur

Teodora Acker Musicienne, Compositrice

Quentin Maudet Créateur lumière

David Brémaud Assistant Metteur en scène

Francesca Bonato Chorégraphe

Public spectacle jeune public à partir de 3 ans

Durée 45 minutes

Spécificité sortie de résidence de création par la Cie Les Euménides.

Spectacle suivi d’un moment d’échange avec l’équipe artistique et d’un petit goûter offert dans le jardin

du château (repli dans l’espace de convivialité en cas de pluie).

Cet événement entre dans le cadre des Rendez-vous de l’été, des animations gratuites pour toute la famille.

Programme complet sur www.villedemutzig.fr .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 96 17 p.werle@villedemutzig.fr

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English :

L’événement Spectacle jeune public Le Chant de Fleur Les Rendez-vous de l’été Mutzig a été mis à jour le 2026-07-15 par Ville de Mutzig