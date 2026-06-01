Bal des Pompiers place salvador allende Châlus

Châlus

Bal des Pompiers

place salvador allende Place Salvador Allende Châlus Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Bal des pompiers samedi 27 Juin à partir de 19h à la salle polyvalente repas sur réservation au 06 25 54 01 28 .

place salvador allende Place Salvador Allende Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Bal des Pompiers

L’événement Bal des Pompiers Châlus a été mis à jour le 2026-06-02 par Terres de Limousin