Toulouse

BAL DES POMPIERS DE LOUGNON

ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Pour votre plus grand plaisir, le mythique Bal des Pompiers de Toulouse est de retour !

Cette année, les pompiers mettent le paquet… Sur le thème Égypte, venez à la rencontre des pompiers de Lougnon. De l’autodérision, du style et beaucoup (beaucoup) de bonne humeur !

À partir de 18h, la soirée débute avec Dj Set.

Une palette d’animations et de nombreuses surprises vous attendent pour une année encore plus enflammée ! .

ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 25 94 00

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English :

To your great delight, the legendary Toulouse Firefighters’ Ball is back!

L’événement BAL DES POMPIERS DE LOUGNON Toulouse a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE