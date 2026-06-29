BAL DES POMPIERS DE LOUGNON Toulouse
BAL DES POMPIERS DE LOUGNON Toulouse samedi 11 juillet 2026.
Toulouse
BAL DES POMPIERS DE LOUGNON
ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:00:00
fin : 2026-07-11 02:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Pour votre plus grand plaisir, le mythique Bal des Pompiers de Toulouse est de retour !
Cette année, les pompiers mettent le paquet… Sur le thème Égypte, venez à la rencontre des pompiers de Lougnon. De l’autodérision, du style et beaucoup (beaucoup) de bonne humeur !
À partir de 18h, la soirée débute avec Dj Set.
Une palette d’animations et de nombreuses surprises vous attendent pour une année encore plus enflammée ! .
ALLÉES FRANÇOIS VERDIER Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 25 94 00
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English :
To your great delight, the legendary Toulouse Firefighters’ Ball is back!
L’événement BAL DES POMPIERS DE LOUGNON Toulouse a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
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