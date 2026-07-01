Bal des pompiers Dompierre-les-Ormes
mardi 14 juillet 2026 · Dompierre-les-Ormes
Informations pratiques
Dompierre-les-Ormes
Bal des pompiers
Parking de la maison des associations Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 02:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Les sapeurs-pompiers de Dompierre-les-Ormes sont heureux de vous annoncer le grand retour de leur bal du 14 juillet.
Au programme
19h snak et musique
22h30 feu d’artifice
Bal jusqu’à 2h
Ambiance guinguette, danse, buvette, restauration et partage seront au rendez-vous ! .
Parking de la maison des associations Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Bal des pompiers
L’événement Bal des pompiers Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-07-02 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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