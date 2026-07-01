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AGENDA · Dompierre-les-Ormes

Bal des pompiers Dompierre-les-Ormes

mardi 14 juillet 2026 · Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Parking de la maison des associations
Ville
71520 Dompierre-les-Ormes
Département
Saône-et-Loire
Tarif

Dompierre-les-Ormes

Bal des pompiers

Parking de la maison des associations Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 02:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Les sapeurs-pompiers de Dompierre-les-Ormes sont heureux de vous annoncer le grand retour de leur bal du 14 juillet.

Au programme
19h snak et musique
22h30 feu d’artifice
Bal jusqu’à 2h

Ambiance guinguette, danse, buvette, restauration et partage seront au rendez-vous !   .

Parking de la maison des associations Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-07-02 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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