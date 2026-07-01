Informations pratiques

Dompierre-les-Ormes

Bal des pompiers

Parking de la maison des associations Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 02:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Les sapeurs-pompiers de Dompierre-les-Ormes sont heureux de vous annoncer le grand retour de leur bal du 14 juillet.

Au programme

19h snak et musique

22h30 feu d’artifice

Bal jusqu’à 2h

Ambiance guinguette, danse, buvette, restauration et partage seront au rendez-vous ! .

Parking de la maison des associations Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-07-02 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III