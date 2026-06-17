Voyage dans les étoiles Lab71 Dompierre-les-Ormes

Dompierre-les-Ormes

Voyage dans les étoiles

Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 15:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-05 2026-08-24

Plongez dans le ciel étoilé, repérez les constellations et découvrez les histoires fascinantes qui les entourent. .

Lab71 2 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : Voyage dans les étoiles

L’événement Voyage dans les étoiles Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)