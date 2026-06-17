Chimiste en herbe Lab71 Dompierre-les-Ormes

Dompierre-les-Ormes

Chimiste en herbe

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Explorez la face cachée des sciences à travers de multiples expériences, comme un apprenti sorcier, à partir de 8 ans .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : Chimiste en herbe

L’événement Chimiste en herbe Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)