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Chimiste en herbe Lab71 Dompierre-les-Ormes

Chimiste en herbe Lab71 Dompierre-les-Ormes mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Lab71

Adresse : Chemin du Molard

Ville : 71520 Dompierre-les-Ormes

Département : Saône-et-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 9 9 9 Tarif enfant Tarif enfant

Dompierre-les-Ormes

Chimiste en herbe

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

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Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10  lab71@saoneetloire71.fr

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English : Chimiste en herbe

L’événement Chimiste en herbe Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-17 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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