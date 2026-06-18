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(En)quête de plantes Lab71 Dompierre-les-Ormes

(En)quête de plantes Lab71 Dompierre-les-Ormes vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Lab71

Adresse : Chemin du Molard

Ville : 71520 Dompierre-les-Ormes

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif enfant Tarif enfant

Dompierre-les-Ormes

(En)quête de plantes

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-07 2026-08-21

Hercule Poireau s’est fait carotter son chapeau melon. Aidez-le à retrouver le coupable pressez-vous le citron pour identifier les suspects, recoupez les informations et annoncez votre ver(t)dict ! À partir de 7 ans.   .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10  lab71@saoneetloire71.fr

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English : (En)quête de plantes

L’événement (En)quête de plantes Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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