(En)quête de plantes Lab71 Dompierre-les-Ormes

Dompierre-les-Ormes

(En)quête de plantes

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-07 2026-08-21

Hercule Poireau s’est fait carotter son chapeau melon. Aidez-le à retrouver le coupable pressez-vous le citron pour identifier les suspects, recoupez les informations et annoncez votre ver(t)dict ! À partir de 7 ans. .

Lab71 Chemin du Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr

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English : (En)quête de plantes

L’événement (En)quête de plantes Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)