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AGENDA · Dompierre-les-Ormes

Drôles de petites bêtes Lab71 Dompierre-les-Ormes

lundi 13 juillet 2026 · Lab71 · Dompierre-les-Ormes

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Lab71
Adresse
2 chemin le Molard
Ville
71520 Dompierre-les-Ormes
Département
Saône-et-Loire
Tarif
9 9 9 Tarif enfant Tarif enfant

Dompierre-les-Ormes

Drôles de petites bêtes

Lab71 2 chemin le Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-08-03

Équipez-vous pour partir à la recherche des petites bêtes du sol. Devenez incollable sur ces invertébrés qui vivent partout autour de nous ! De 5 à 8 ans.   .

Lab71 2 chemin le Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10  lab71@saoneetloire71.fr

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English : Drôles de petites bêtes

L’événement Drôles de petites bêtes Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-16 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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