Drôles de petites bêtes Lab71 Dompierre-les-Ormes
lundi 13 juillet 2026 · Lab71 · Dompierre-les-Ormes
Informations pratiques
Dompierre-les-Ormes
Drôles de petites bêtes
Lab71 2 chemin le Molard Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 10:00:00
fin : 2026-07-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-08-03
Équipez-vous pour partir à la recherche des petites bêtes du sol. Devenez incollable sur ces invertébrés qui vivent partout autour de nous ! De 5 à 8 ans. .
Lab71 2 chemin le Molard Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 37 10 lab71@saoneetloire71.fr
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English : Drôles de petites bêtes
L’événement Drôles de petites bêtes Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-06-16 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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