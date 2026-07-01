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AGENDA · La Clayette

Bal des pompiers et feux d’artifices La Clayette

lundi 13 juillet 2026 · La Clayette

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
Stade municipal rue des La Planchette
Ville
71800 La Clayette
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

La Clayette

Bal des pompiers et feux d’artifices

Stade municipal rue des La Planchette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Comme chaque année, les pompiers de La Clayette sont heureux de vous inviter à notre traditionnel bal du 13 juillet.
Feux d’artifices offerts par la Ville de La Clayette
Bal des pompiers animé par Sono New Dance
Manèges
Repas assurés par l’association La vérité pour Anthony   .

Stade municipal rue des La Planchette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Bal des pompiers et feux d’artifices

L’événement Bal des pompiers et feux d’artifices La Clayette a été mis à jour le 2026-07-03 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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