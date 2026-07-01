Bal des pompiers et feux d’artifices La Clayette
lundi 13 juillet 2026 · La Clayette
Informations pratiques
La Clayette
Bal des pompiers et feux d’artifices
Stade municipal rue des La Planchette La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Comme chaque année, les pompiers de La Clayette sont heureux de vous inviter à notre traditionnel bal du 13 juillet.
Feux d’artifices offerts par la Ville de La Clayette
Bal des pompiers animé par Sono New Dance
Manèges
Repas assurés par l’association La vérité pour Anthony .
Stade municipal rue des La Planchette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Bal des pompiers et feux d’artifices
L’événement Bal des pompiers et feux d’artifices La Clayette a été mis à jour le 2026-07-03 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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