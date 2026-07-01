Informations pratiques

La Clayette

Bal des pompiers et feux d’artifices

Stade municipal rue des La Planchette La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Comme chaque année, les pompiers de La Clayette sont heureux de vous inviter à notre traditionnel bal du 13 juillet.

Feux d’artifices offerts par la Ville de La Clayette

Bal des pompiers animé par Sono New Dance

Manèges

Repas assurés par l’association La vérité pour Anthony .

Stade municipal rue des La Planchette La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal des pompiers et feux d’artifices

L’événement Bal des pompiers et feux d’artifices La Clayette a été mis à jour le 2026-07-03 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais