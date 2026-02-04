La Clayette

Concert Quatuor Varèse et François Daudet

Eglise La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le quatuor Varèse s’est constitué au cnsm de Lyon.

Héritier des grands maîtres de sa discipline, le Quatuor Varèse a acquis une véritable reconnaissance par-delà les frontières en se distinguant dans les plus grands concours internationaux de quatuor à cordes, notamment au concours Paolo Borciani de Reggio Emilia, à Salzbourg, Zürich et Lyon.

Fort d’une dizaine d’années d’expérience de la scène, le quatuor a multiplié les collaborations artistiques avec des artistes de renom tels que Anne Quéffelec, Victor Julien-Laferrière, Pierre Génisson, Bruno Fontaine, Edgar Moreau et bien d’autres. Portés par une volonté créatrice et innovante, les Varèse multiplient les projets mêlant différents arts de la scène. Le Quatuor Varèse se produit sur de nombreuses scènes en France et à l’étranger. Le concert débutera par un splendide quatuor de Beethoven et se poursuivra avec un joyau du répertoire le Quintette opus 44 de Robert Schumann pour piano et quatuor à cordes.

Ce sera vraiment un plaisir total pour François Daudet pianiste de renomée internationale de rejoindre sur scène mon ancien élève François Galichet 1er violon devenu grand Artiste et ses magnifiques partenaires .

Eglise La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 80 92 88 f.daudet@orange.fr

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English : Concert Quatuor Varèse et François Daudet

L’événement Concert Quatuor Varèse et François Daudet La Clayette a été mis à jour le 2026-06-26 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais