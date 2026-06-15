Visite guidée de La Clayette au Temps des Ducs de Bourgogne RDV à l’Office de Tourisme La Clayette mercredi 1 juillet 2026.

La Clayette

Visite guidée de La Clayette au Temps des Ducs de Bourgogne

RDV à l’Office de Tourisme 3, route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Laissez-vous guider dans les rues de cette bourgade, fondée au XVème siècle, grâce aux foires et marchés, octroyés par le Duc de Bourgogne, Philippe le Bon.

Une immersion à l’époque médiévale le château et ses seigneurs, le développement du bourg castral et la chapelle Ste Avoye, rare exemple gothique de la région.

Départ devant l’Office de Tourisme.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Brionnais Sud Bourgogne .

RDV à l’Office de Tourisme 3, route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35

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English : Visite guidée de La Clayette au Temps des Ducs de Bourgogne

L’événement Visite guidée de La Clayette au Temps des Ducs de Bourgogne La Clayette a été mis à jour le 2026-06-12 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais