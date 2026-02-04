UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · La Clayette

Jeux te défie La Clayette Camping Les Bruyères La Clayette

mardi 7 juillet 2026 · Camping Les Bruyères · La Clayette

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Camping Les Bruyères
Adresse
9 Route de Gibles
Ville
71800 La Clayette
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

La Clayette

Jeux te défie La Clayette

Camping Les Bruyères 9 Route de Gibles La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Epreuves, jeux et bons moments, pour petits et grands.
Venez participez aux épreuves organisées par les bénévoles des bibliothèques. Gratuit, ouvert à tous, sans réservation.   .

Camping Les Bruyères 9 Route de Gibles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29  reseau@bsb71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeux te défie La Clayette

L’événement Jeux te défie La Clayette La Clayette a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

À voir aussi à La Clayette (Saône-et-Loire)