Jeux te défie La Clayette Camping Les Bruyères La Clayette
mardi 7 juillet 2026 · Camping Les Bruyères · La Clayette
Informations pratiques
La Clayette
Jeux te défie La Clayette
Camping Les Bruyères 9 Route de Gibles La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 17:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Epreuves, jeux et bons moments, pour petits et grands.
Venez participez aux épreuves organisées par les bénévoles des bibliothèques. Gratuit, ouvert à tous, sans réservation. .
Camping Les Bruyères 9 Route de Gibles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 reseau@bsb71.fr
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English : Jeux te défie La Clayette
L’événement Jeux te défie La Clayette La Clayette a été mis à jour le 2026-06-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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