Marché de l’été au camping La Clayette
dimanche 12 juillet 2026 · La Clayette
Informations pratiques
La Clayette
Marché de l’été au camping
Camping Les Bruyères La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-08-23 23:59:00
Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23
Petit marché de l’été au camping.
Terrasse et snack bar sur place.
Ouvert à tous.
Différents exposants. .
Camping Les Bruyères La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 09 15 contact@campingbruyeres.fr
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English :
L’événement Marché de l’été au camping La Clayette a été mis à jour le 2026-07-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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