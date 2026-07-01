Informations pratiques

La Clayette

Marché de l’été au camping

Camping Les Bruyères La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-08-23 23:59:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Petit marché de l’été au camping.

Terrasse et snack bar sur place.

Ouvert à tous.

Différents exposants. .

Camping Les Bruyères La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 09 15 contact@campingbruyeres.fr

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English :

L’événement Marché de l’été au camping La Clayette a été mis à jour le 2026-07-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais