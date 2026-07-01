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AGENDA · La Clayette

Marché de l’été au camping La Clayette

dimanche 12 juillet 2026 · La Clayette

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Camping Les Bruyères
Ville
71800 La Clayette
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

La Clayette

Marché de l’été au camping

Camping Les Bruyères La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-08-23 23:59:00

Date(s) :
2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Petit marché de l’été au camping.
Terrasse et snack bar sur place.
Ouvert à tous.
Différents exposants.   .

Camping Les Bruyères La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 09 15  contact@campingbruyeres.fr

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English :

L’événement Marché de l’été au camping La Clayette a été mis à jour le 2026-07-04 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais

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