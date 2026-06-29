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Bal des Pompiers Salle du Dôme Le Monêtier-les-Bains

Bal des Pompiers Salle du Dôme Le Monêtier-les-Bains samedi 15 août 2026.

Lieu
Salle du Dôme
Adresse
Pré Chabert
Ville
05220 Le Monêtier-les-Bains
Département
Hautes-Alpes
Début
samedi 15 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
22:30:00
Tarif

Le Monêtier-les-Bains

Bal des Pompiers

Salle du Dôme Pré Chabert Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 22:30:00
fin : 2026-08-14 03:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Dansez jusqu’au bout de la nuit avec le groupe Exodus ! Profitez de la buvette et venez soutenir vos pompiers.
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Salle du Dôme Pré Chabert Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 65 04 17  painswann@gmail.com

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English : Fire Brigade Ball

Dance the night away with the band Exodus! Enjoy the refreshments on offer and come along to support your firefighters.

L’événement Bal des Pompiers Le Monêtier-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon

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