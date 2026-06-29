Bal des Pompiers Salle du Dôme Le Monêtier-les-Bains
Bal des Pompiers Salle du Dôme Le Monêtier-les-Bains samedi 15 août 2026.
Le Monêtier-les-Bains
Bal des Pompiers
Salle du Dôme Pré Chabert Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 22:30:00
fin : 2026-08-14 03:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Dansez jusqu’au bout de la nuit avec le groupe Exodus ! Profitez de la buvette et venez soutenir vos pompiers.
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Salle du Dôme Pré Chabert Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 43 65 04 17 painswann@gmail.com
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English : Fire Brigade Ball
Dance the night away with the band Exodus! Enjoy the refreshments on offer and come along to support your firefighters.
L’événement Bal des Pompiers Le Monêtier-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon
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