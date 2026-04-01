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Marché hebdomadaire du Monêtier Hiver Le Monêtier-les-Bains

Marché hebdomadaire du Monêtier Hiver Le Monêtier-les-Bains dimanche 13 décembre 2026.

Adresse : Place Stabatio

Ville : 05220 Le Monêtier-les-Bains

Département : Hautes-Alpes

Début : 2026-12-13T07:00:00

Fin : 2026-04-18T

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Le Monêtier-les-Bains

Marché hebdomadaire du Monêtier Hiver

Place Stabatio Le Monêtier-les-Bains Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-13 07:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-12-13

Marché saisonnier.
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Place Stabatio Le Monêtier-les-Bains 05220 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 40 04  monetier@monetier.com

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English : Marché hebdomadaire du Monêtier Hiver

Seasonal market.

L’événement Marché hebdomadaire du Monêtier Hiver Le Monêtier-les-Bains a été mis à jour le 2024-12-09 par Office de Tourisme de Serre Chevalier Briançon

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