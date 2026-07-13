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Bal des pompiers Rue Bergerau Orthez

lundi 13 juillet 2026 · Rue Bergerau · Orthez

Bal des pompiers Rue Bergerau Orthez

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue Bergerau
Adresse
Caserne des pompiers
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Bal des pompiers

Rue Bergerau Caserne des pompiers Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Parcours pompiers pour les enfants
Visite des véhicules des sapeurs pompiers
20h Repas et animation musicale par les Brass’ KC suivi par le groupe Pick-up.
Menu adulte
Chiffonnade de jambon et melon
Entrecôte et pommes de terre grenailles cuites au braséro
Tarte aux pommes

Repas sur réservation pour les adultes, tickets en vente à l’Agence Orpi , au kiosque orthézien et au Centre de secours
Repas enfant inscription sur place.
23h Feu d’artifice.   .

Rue Bergerau Caserne des pompiers Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 37 27 

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English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Orthez a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coeur de Béarn

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