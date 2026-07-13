Bal des pompiers Rue Bergerau Orthez
lundi 13 juillet 2026 · Rue Bergerau · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Bal des pompiers
Rue Bergerau Caserne des pompiers Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Parcours pompiers pour les enfants
Visite des véhicules des sapeurs pompiers
20h Repas et animation musicale par les Brass’ KC suivi par le groupe Pick-up.
Menu adulte
Chiffonnade de jambon et melon
Entrecôte et pommes de terre grenailles cuites au braséro
Tarte aux pommes
Repas sur réservation pour les adultes, tickets en vente à l’Agence Orpi , au kiosque orthézien et au Centre de secours
Repas enfant inscription sur place.
23h Feu d’artifice. .
Rue Bergerau Caserne des pompiers Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 37 27
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English : Bal des pompiers
L’événement Bal des pompiers Orthez a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coeur de Béarn
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