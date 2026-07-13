Bal des pompiers Rue Bergerau Orthez

Informations pratiques

Orthez

Bal des pompiers

Rue Bergerau Caserne des pompiers Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Parcours pompiers pour les enfants

Visite des véhicules des sapeurs pompiers

20h Repas et animation musicale par les Brass’ KC suivi par le groupe Pick-up.

Menu adulte

Chiffonnade de jambon et melon

Entrecôte et pommes de terre grenailles cuites au braséro

Tarte aux pommes

Repas sur réservation pour les adultes, tickets en vente à l’Agence Orpi , au kiosque orthézien et au Centre de secours

Repas enfant inscription sur place.

23h Feu d’artifice. .

Rue Bergerau Caserne des pompiers Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 37 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Orthez a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Coeur de Béarn