Concert de Enoch Ebadu Résidence Domitys Orthez

Informations pratiques

Orthez

Concert de Enoch Ebadu

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 16:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Concert Afro soul.

Sur réservation. .

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00

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English : Concert de Enoch Ebadu

L’événement Concert de Enoch Ebadu Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn