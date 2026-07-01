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Concert de Enoch Ebadu Résidence Domitys Orthez

lundi 13 juillet 2026 · Résidence Domitys · Orthez

Concert de Enoch Ebadu Résidence Domitys Orthez

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Résidence Domitys
Adresse
4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Concert de Enoch Ebadu

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Concert Afro soul.
Sur réservation.   .

Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00 

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English : Concert de Enoch Ebadu

L’événement Concert de Enoch Ebadu Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn

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