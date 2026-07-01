AGENDA · Orthez
Concert de Enoch Ebadu Résidence Domitys Orthez
lundi 13 juillet 2026 · Résidence Domitys · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Concert de Enoch Ebadu
Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 16:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Concert Afro soul.
Sur réservation. .
Résidence Domitys 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
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English : Concert de Enoch Ebadu
L’événement Concert de Enoch Ebadu Orthez a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn
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