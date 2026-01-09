Bal des pompiers Penmarch
Bal des pompiers Penmarch samedi 18 juillet 2026.
Bal des pompiers
Quai du Général de Gaulle Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Bal des pompiers, restauration et buvette. Les pompiers vous réservent des surprises !
Au profit de l’amicale des sapeurs pompiers du SDIS Cap Caval (Service départemental d’incendie et de secours) .
Quai du Général de Gaulle Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal des pompiers
L’événement Bal des pompiers Penmarch a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Destination Pays Bigouden