Bal des pompiers Quartier Les Faysses Rémuzat
Bal des pompiers Quartier Les Faysses Rémuzat mardi 14 juillet 2026.
Rémuzat
Bal des pompiers
Quartier Les Faysses Caserne des Pompiers Rémuzat Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 15:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez participer au bal des pompiers de Rémuzat avec concours de boules, concert live, animations, tombola et DJ Greg. Bar et foodtrucks sur place.
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Quartier Les Faysses Caserne des Pompiers Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 85 78 mairie@remuzat.fr
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English :
Come join us at the Rémuzat Firefighters’ Ball, featuring a boules tournament, a live concert, entertainment, a raffle, and DJ Greg. A bar and food trucks will be on site.
L’événement Bal des pompiers Rémuzat a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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