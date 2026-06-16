Bal des pompiers Quartier Les Faysses Rémuzat

Rémuzat

Bal des pompiers

Quartier Les Faysses Caserne des Pompiers Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 15:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Venez participer au bal des pompiers de Rémuzat avec concours de boules, concert live, animations, tombola et DJ Greg. Bar et foodtrucks sur place.

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Quartier Les Faysses Caserne des Pompiers Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 85 78 mairie@remuzat.fr

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English :

Come join us at the Rémuzat Firefighters’ Ball, featuring a boules tournament, a live concert, entertainment, a raffle, and DJ Greg. A bar and food trucks will be on site.

L’événement Bal des pompiers Rémuzat a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale