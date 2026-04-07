Rémuzat

Marché de Noël 2026

Village vacances Neaclub Les Lavandes Rémuzat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 10:00:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Dans 2 salles chauffées marché de producteurs et artisans

Buvette Tombola soupe à l’oignon et restauration rapide sur place

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Village vacances Neaclub Les Lavandes Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net

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English :

In 2 heated halls: producers’ and craftsmen’s market

Refreshment bar Tombola Onion soup and fast food on site

L’événement Marché de Noël 2026 Rémuzat a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale