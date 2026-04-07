Marché de Noël 2026 Rémuzat
Marché de Noël 2026 Rémuzat dimanche 6 décembre 2026.
Rémuzat
Marché de Noël 2026
Village vacances Neaclub Les Lavandes Rémuzat Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 10:00:00
fin : 2026-12-06 17:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Dans 2 salles chauffées marché de producteurs et artisans
Buvette Tombola soupe à l’oignon et restauration rapide sur place
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Village vacances Neaclub Les Lavandes Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net
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English :
In 2 heated halls: producers’ and craftsmen’s market
Refreshment bar Tombola Onion soup and fast food on site
L’événement Marché de Noël 2026 Rémuzat a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale