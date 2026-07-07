Vide greniers de la Fête votive Place de la Terre Rémuzat
dimanche 16 août 2026 · Place de la Terre · Rémuzat
Informations pratiques
Rémuzat
Vide greniers de la Fête votive
Place de la Terre Petites plages (bord de l’Oule) Rémuzat Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Le vide greniers se déroule le dimanche de la fête votive sur les rives de l’oule. les emplacements sont situés sur le site ombragé des Petites plages .
Petites restauration sur place
Animation foraine en fin de journée
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Place de la Terre Petites plages (bord de l’Oule) Rémuzat 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 05 33 27 car26@laposte.net
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English :
The yard sale takes place on the Sunday of the village festival on the banks of the Oule River. The stalls are located in the shaded area of the “Petites Plages.”
Light refreshments available on site
Fairground entertainment at the end of the day
L’événement Vide greniers de la Fête votive Rémuzat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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