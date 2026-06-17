Bal des pompiers Saint-Astier
Bal des pompiers Saint-Astier samedi 15 août 2026.
Saint-Astier
Bal des pompiers
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 02:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Soirée festive animée par le groupe de rock Big Ed puis par DJ Galaxy Mix.
Food Trucks et buvette sur place.
19h, Centre de secours.
Entrée libre.
Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Astier 06 59 45 42 64
Soirée festive animée par le groupe de rock Big Ed puis par DJ Galaxy Mix.
Food Trucks et buvette sur place.
19h, Centre de secours.
Entrée libre.
Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Astier 06 59 45 42 64 .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 45 42 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal des pompiers
Come and enjoy an evening concert with BB Bloom from London,
Rock n’ Roll, soul, blues.
7pm, L’Oenovatrice bar & vins.
L’Oenovatrice 05 53 04 67 75
L’événement Bal des pompiers Saint-Astier a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Saint-Astier (Dordogne)
- Marché de Saint-Astier Saint-Astier 25 juin 2026
- Secours tour Saint-Astier 25 juin 2026
- Théâtre Le système Ribadier et Noces de sang Rue Amiral Courbet Saint-Astier 26 juin 2026
- Yatra Yoga Festival Saint-Astier 27 juin 2026
- Théâtre création et Le dragon Rue Amiral Courbet Saint-Astier 27 juin 2026