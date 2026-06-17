Saint-Astier

Bal des pompiers

Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Soirée festive animée par le groupe de rock Big Ed puis par DJ Galaxy Mix.

Food Trucks et buvette sur place.

19h, Centre de secours.

Entrée libre.

Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Astier 06 59 45 42 64

Soirée festive animée par le groupe de rock Big Ed puis par DJ Galaxy Mix.

Food Trucks et buvette sur place.

19h, Centre de secours.

Entrée libre.

Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Astier 06 59 45 42 64 .

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 45 42 64

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English : Bal des pompiers

Come and enjoy an evening concert with BB Bloom from London,

Rock n’ Roll, soul, blues.

7pm, L’Oenovatrice bar & vins.

L’Oenovatrice 05 53 04 67 75

L’événement Bal des pompiers Saint-Astier a été mis à jour le 2026-06-17 par Vallée de l’Isle en Périgord