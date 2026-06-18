Bal des Pompiers Centre de Secours Saint-Germain-des-Fossés
Bal des Pompiers Centre de Secours Saint-Germain-des-Fossés samedi 11 juillet 2026.
Saint-Germain-des-Fossés
Bal des Pompiers
Centre de Secours 41 bis rue Teinturière Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Bal des Pompiers animé par Sono Pro Concept.
.
Centre de Secours 41 bis rue Teinturière Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 26 64 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Firefighters’ Ball hosted by Sono Pro Concept.
L’événement Bal des Pompiers Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
À voir aussi à Saint-Germain-des-Fossés (Allier)
- Soirée avec animation musicale Patrick Fradin Plan d’eau Jalicot Saint-Germain-des-Fossés 14 juillet 2026
- 24e Festival des Monts de la Madeleine Saint-Germain-des-Fossés 24 juillet 2026
- JEP 2026 Exposition L’Allier, Murmures de Villages Salle d’exposition Alain Thouret Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 12 septembre 2026