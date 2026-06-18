Bal des Pompiers Centre de Secours Saint-Germain-des-Fossés samedi 11 juillet 2026.

Saint-Germain-des-Fossés

Bal des Pompiers

Centre de Secours 41 bis rue Teinturière Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Bal des Pompiers animé par Sono Pro Concept.

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Centre de Secours 41 bis rue Teinturière Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 26 64 69

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English :

Firefighters’ Ball hosted by Sono Pro Concept.

L’événement Bal des Pompiers Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations