BAL DES POMPIERS Saint-Laurent-de-la-Salanque
BAL DES POMPIERS Saint-Laurent-de-la-Salanque vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Laurent-de-la-Salanque
BAL DES POMPIERS
Avenue de l’Agly Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 01:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Une soirée de fête avec les pompiers à faire entre amis, en famille….
.
Avenue de l’Agly Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A festive evening with the firefighters with friends and family….
L’événement BAL DES POMPIERS Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
À voir aussi à Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales)
- BALADE NATURE LES SECRETS DE LA FLORE Saint-Laurent-de-la-Salanque 20 juin 2026
- SANT JOAN Saint-Laurent-de-la-Salanque 23 juin 2026
- LES APÉROS D’ARAGO Saint-Laurent-de-la-Salanque 8 juillet 2026
- LES APÉROS D’ARAGO Saint-Laurent-de-la-Salanque 15 juillet 2026
- LES APÉROS D’ARAGO Saint-Laurent-de-la-Salanque 22 juillet 2026