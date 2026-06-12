Saint-Laurent-de-la-Salanque

BAL DES POMPIERS

Avenue de l’Agly Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 01:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Une soirée de fête avec les pompiers à faire entre amis, en famille….

.

Avenue de l’Agly Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive evening with the firefighters with friends and family….

L’événement BAL DES POMPIERS Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME