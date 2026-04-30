Saint-Laurent-de-la-Salanque

BALADE NATURE LES SECRETS DE LA FLORE

Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 11:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Partez à la rencontre de la nature autour de l’étang de Salses-Leucate.

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Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 73 11 52 23 maisondeletang@mairie-leucate.fr

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English :

Discover nature around the Etang de Salses-Leucate.

L’événement BALADE NATURE LES SECRETS DE LA FLORE Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-04-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME