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SANT JOAN Saint-Laurent-de-la-Salanque

SANT JOAN Saint-Laurent-de-la-Salanque

SANT JOAN Saint-Laurent-de-la-Salanque mardi 23 juin 2026.

Adresse : Rue du Souvenir

Ville : 66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Laurent-de-la-Salanque

SANT JOAN

Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Venez fêter la célèbre Sant Joan!
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Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30 

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English :

Come and celebrate the famous Sant Joan!

L’événement SANT JOAN Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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