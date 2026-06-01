SANT JOAN Saint-Laurent-de-la-Salanque
SANT JOAN Saint-Laurent-de-la-Salanque mardi 23 juin 2026.
Saint-Laurent-de-la-Salanque
SANT JOAN
Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Venez fêter la célèbre Sant Joan!
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Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30
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English :
Come and celebrate the famous Sant Joan!
L’événement SANT JOAN Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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