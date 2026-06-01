Saint-Laurent-de-la-Salanque

SANT JOAN

Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Venez fêter la célèbre Sant Joan!

.

Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the famous Sant Joan!

L’événement SANT JOAN Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME