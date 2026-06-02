Saint-Laurent-de-la-Salanque

LES APÉROS D’ARAGO

Place Arago Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29 00:00:00

Date(s) :

2026-07-29

La ville de Saint-Laurent de la Salanque vous invite au farniente dans une ambiance musicale live feutrée, venez donc prendre un verre entre amis et déguster des produits locaux.

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Place Arago Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

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English :

The town of Saint-Laurent de la Salanque invites you to relax in a hushed live music atmosphere, so come and enjoy a drink with friends and sample local produce.

L’événement LES APÉROS D’ARAGO Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME