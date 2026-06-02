Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS)

Place Charles de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-09

3 jours de festivités pour honorer son saint patron: concerts, sardanes, tradition, cavalcade. On vous attend nombreux pour que vive la Saint Laurent !

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Place Charles de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

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English :

3 days of festivities to honor his patron saint: concerts, sardanes, tradition, cavalcade. We look forward to seeing many of you to celebrate Saint Laurent!

L’événement FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS) Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME