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FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS) Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS) Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS) Saint-Laurent-de-la-Salanque dimanche 9 août 2026.

Adresse : Place Charles de Gaulle

Ville : 66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif :

Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS)

Place Charles de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-09

3 jours de festivités pour honorer son saint patron: concerts, sardanes, tradition, cavalcade. On vous attend nombreux pour que vive la Saint Laurent !
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Place Charles de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30 

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English :

3 days of festivities to honor his patron saint: concerts, sardanes, tradition, cavalcade. We look forward to seeing many of you to celebrate Saint Laurent!

L’événement FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS) Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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