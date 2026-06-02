FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS) Saint-Laurent-de-la-Salanque
FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS) Saint-Laurent-de-la-Salanque dimanche 9 août 2026.
Saint-Laurent-de-la-Salanque
FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS)
Place Charles de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-09
3 jours de festivités pour honorer son saint patron: concerts, sardanes, tradition, cavalcade. On vous attend nombreux pour que vive la Saint Laurent !
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Place Charles de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30
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English :
3 days of festivities to honor his patron saint: concerts, sardanes, tradition, cavalcade. We look forward to seeing many of you to celebrate Saint Laurent!
L’événement FÊTE DE LA SAINT-LAURENT (3 JOURS) Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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