FÊTE DE LA SAINT-LAURENT Saint-Laurent-de-la-Salanque dimanche 9 août 2026.

Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT

Place de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 18:00:00

fin : 2026-08-09 01:30:00

Date(s) :

2026-08-09

3 jours de fête, de convivialité pour en avoir plein les yeux.

.

Place de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 days of festivities and conviviality to feast your eyes on.

L’événement FÊTE DE LA SAINT-LAURENT Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME