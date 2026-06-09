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FÊTE DE LA SAINT-LAURENT Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT Saint-Laurent-de-la-Salanque dimanche 9 août 2026.

Adresse : Place de Gaulle

Ville : 66250 Saint-Laurent-de-la-Salanque

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Laurent-de-la-Salanque

FÊTE DE LA SAINT-LAURENT

Place de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09 01:30:00

Date(s) :
2026-08-09

3 jours de fête, de convivialité pour en avoir plein les yeux.
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Place de Gaulle Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30 

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English :

3 days of festivities and conviviality to feast your eyes on.

L’événement FÊTE DE LA SAINT-LAURENT Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-09 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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