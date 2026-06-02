LES APÉROS D’ARAGO Saint-Laurent-de-la-Salanque
LES APÉROS D’ARAGO Saint-Laurent-de-la-Salanque mercredi 19 août 2026.
Saint-Laurent-de-la-Salanque
LES APÉROS D’ARAGO
Place Arago Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 00:00:00
Date(s) :
2026-08-19
La ville de Saint-Laurent de la Salanque vous invite au farniente dans une ambiance musicale live feutrée, venez donc prendre un verre entre amis et déguster des produits locaux.
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Place Arago Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30
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English :
The town of Saint-Laurent de la Salanque invites you to relax in a hushed live music atmosphere, so come and enjoy a drink with friends and sample local produce.
L’événement LES APÉROS D’ARAGO Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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