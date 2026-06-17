Saint-Vincent

Bal des pompiers

Caserne Saint-Vincent Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Chaque année, ils protègent notre village.

Cette année, ils vous invitent à faire la fête avec eux.



L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-Vincent organise son grand bal des pompiers, samedi 4 Juillet à partir de 21h à la Caserne.

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Caserne Saint-Vincent 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 10 34 24 amicalepompiersaintvincent@gmail.com

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English :

Every year, they protect our village.

This year, they invite you to celebrate with them.



The Saint-Vincent Firefighters’ Association is hosting its big firefighters’ ball on Saturday, July 4, starting at 9 p.m. at the fire station.

L’événement Bal des pompiers Saint-Vincent a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay