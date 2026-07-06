Bal des pompiers Salle des 3 vallées Trévol

Informations pratiques

Trévol

Bal des pompiers

Salle des 3 vallées 6 route de Moulins Trévol Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Sur place

8€ en prévente.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28 05:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Thème Beach party

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Salle des 3 vallées 6 route de Moulins Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 61 26 34

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English :

Beach Party Theme

L’événement Bal des pompiers Trévol a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région