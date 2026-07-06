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AGENDA · Trévol

Bal des pompiers Salle des 3 vallées Trévol

vendredi 28 août 2026 · Salle des 3 vallées · Trévol

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des 3 vallées
Adresse
6 route de Moulins
Ville
03460 Trévol
Département
Allier
Tarif
10 10 10 Sur place 8€ en prévente.

Trévol

Bal des pompiers

Salle des 3 vallées 6 route de Moulins Trévol Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Sur place
8€ en prévente.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 05:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Thème Beach party
  .

Salle des 3 vallées 6 route de Moulins Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 61 26 34 

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English :

Beach Party Theme

L’événement Bal des pompiers Trévol a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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