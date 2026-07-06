AGENDA · Trévol
Bal des pompiers Salle des 3 vallées Trévol
vendredi 28 août 2026 · Salle des 3 vallées · Trévol
Informations pratiques
Trévol
Bal des pompiers
Salle des 3 vallées 6 route de Moulins Trévol Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Sur place
8€ en prévente.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 05:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Thème Beach party
.
Salle des 3 vallées 6 route de Moulins Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 61 26 34
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English :
Beach Party Theme
L’événement Bal des pompiers Trévol a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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